TORINO – Dopo il malcontento dei giorni scorsi per via dei risultati mancati dalla Juventus, soprattutto in Europa, in molti hanno meditato ad un addio, tra questi anche il fenomeno di Funchal Cristiano Ronaldo. Questa ipotesi però potrebbe essere non tramontata perché stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Diario Gol, l’idea balena ancora nella testa di CR7 che, si sarebbe pentito di aver lasciato Madrid.