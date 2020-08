Calciomercato Juventus, clamoroso: “Pirlo lo vuole e lo ha chiamato!”

Calciomercato Juventus, scende in campo Pirlo: la notizia è clamorosa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In queste ultime ore è rimbalzata una notizia di calciomercato della Juventus che – se confermata – avrebbe veramente dell’incredibile. Andrea Pirlo in persona si sarebbe mosso per tentare di portare a Torino un nome che di certo non è nuovo in ambiente bianconero. Secondo le indiscrezioni riportate da DeleAlbo, testata cilena, sia il nuovo tecnico bianconero che anche Gigi Buffon avrebbero chiamato Arturo Vidal spingendo per un suo clamoroso ritorno alla Juve. Il centrocampista del Barcellona, che ha giocato al fianco di Pirlo e Buffon sotto l’ombra della Mole, ha lasciato un gran ricordo sia nella mente dei tifosi che in quella dei suoi ex compagni. Ecco perché i due bianconeri si sarebbero mossi, forti anche della rivoluzione in atto in casa Barcellona. Il club blaugrana infatti sta smobilitando la propria rosa e a Vidal sarebbe stato già comunicato che per lui non ci sarà spazio nel nuovo progetto tecnico di Koeman. Il Barça dunque ha inserito anche il centrocampista cileno tra i tanti giocatori da cedere durante il prossimo mercato e la Juventus, totalmente a sorpresa, potrebbe approfittarne.

Sempre secondo le stesse fonti cilene, Arturo Vidal non sarebbe rimasto impassibile di fronte alle avanches dei suoi ex compagni, ma anzi sarebbe affascinato e tentato da una nuova esperienza con la maglia bianconera al fianco di molti suoi ex compagni. Qualora la Juve decidesse veramente di muoversi in maniera concreta per il guerriero cileno, la trattativa con il Barcellona non dovrebbe rivelarsi particolarmente difficile, proprio alla luce della volontà e la necessità degli spagnoli di vendere. Anche con "Re Artù" si potrebbe trovare un accordo con relativa facilità, soprattutto se il giocatore fosse davvero intenzionato a tornare. L'indiscrezione dunque è di quelle veramente clamorose, vedremo se nelle prossime ore troverà conferma.