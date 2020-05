Cuccureddu: “Milik perfetto per l’attacco della Juventus, con Dybala e CR7 formerebbe un reparto offensivo fantastico”

TORINO – Antonello Cuccureddu, ex giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di “Taca La Marca” per parlare di un eventuale futuro di Milik in bianconero: “Higuain? Ha rispettato il suo accordo con la società. Conoscendo la Juventus, i giocatori sono trattati benissimo e difficilmente si vanno a creare contrasti tra le parti. Qualunque questione viene sempre risolta nel rispetto delle regole societarie. Milik? È un giocatore adatto per la Juventus, si avvicina molto alle caratteristiche di Mandzukic, con Ronaldo e Dybala formerebbe un reparto offensivo fantastico”.

