Cristiano Zanetti: “La Juve se la gioca con le grandi d’Europa. In Italia è inarrivabile”

TORINO – L’ex centrocampista di Roma e Inter Cristiano Zanetti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Vocegiallorossa, dove ha parlato della supremazia della Juventus in Italia.

“Con la Juventus in Italia non c’è paragone. L’Inter ha provato a starle dietro, ma non c’è riuscita. La Lazio sta facendo un campionato strepitoso, ma il livello delle rose e il monte ingaggi è molto differente. La Juve se la gioca con le big d’Europa, ma in Serie A c’è tanta differenza”.