Coronavirus, Zapata: “Faremo festa dopo questo periodo buio”

TORINO – (ANSA) – BERGAMO, 02 APR – “La grande festa la faremo tutti insieme al termine di questo periodo così buio”. Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta che il 1° aprile ha compiuto 29 anni, dal suo profilo Instagram parla dell’emergenza Coronavirus: “Il mio pensiero più grande ieri era dedicato alle persone e a tutte le loro famiglie che stanno lottando contro il covid-19 – si legge nel post del colombiano -. Mi sono arrivati tantissimi messaggi per il mio compleanno. Voglio ringraziare Tutti per avermi dedicato il vostro tempo e voglio farvi sapere che tutto il vostro affetto mi ha fatto sentire davvero speciale”. Infine, un augurio: “Sono certo che illumineremo il futuro e recupereremo questo tempo che ci ha fatto riflettere e ci ha fatto capire che sono poche le cose che contano veramente. Sempre la Fede e l’Amore in Dio”. (ANSA).

