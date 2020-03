Coronavirus, Shevchenko: “Ora l’unica soluzione è rispettare le regole, restare in casa. Ringrazio medici e infermieri”

TORINO – L’ex attaccante di Milan e Chelsea, Shevchenko, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa l’emergenza di coronavirus in Italia: “”Forza Italia, ce la facciamo tutti insieme. Vi sono sempre vicino. Ora l’unica soluzione è rispettare le regole, restare in casa – ha sottolineato – per rispetto non solo di noi stessi, ma di quanti potremmo contagiare, magari non sapendo di essere positivi. Poi un ringraziamento speciale a quanti, in tutto il mondo, stanno facendo un grandissimo lavoro, medici ed infermieri. Siete voi gli eroi del nostro tempo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<