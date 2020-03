Coronavirus, Nba: altri 4 positivi. Uno è la stella Durant

TORINO – (ANSA) – ROMA, 17 MAR – Quattro nuovi casi di coronavirus nella Nba. Dopo Rudy Gobert, Donovan Mitchell e Christian Wood, i Brooklyn Nets hanno annunciato che quattro giocatori sono risultati positivi al test per il coronavirus. Uno di questi è Kevin Durant, come confermato dallo stesso giocatore a The Athletic: “Sto bene, tutti devono stare attenti, prendersi cura di loro stessi e rimanere in quarantena. Ne usciremo assieme”.

Secondo quanto scritto, Durant è asintomatico. Il totale dei giocatori Nba positivi al coronavirus sale a 7.

I Nets avevano comunicato che tre giocatori sono asintomatici, mentre solo uno ha attualmente sintomi compatibili con la malattia; tutti comunque si trovano in isolamento nelle loro abitazioni dove stanno venendo curati dallo staff, in contatto con le strutture sanitarie locali. L’ultima squadra ad averli affrontati prima della sospensione del campionato sono stati i Los Angeles Lakers, a cui è stata subito comunicata la notizia. (ANSA).

