Coronavirus, Gattuso: “So che è difficile stare a casa ma bisogna resistere…”

TORINO – Sui canali ufficiali social del Napoli, l’allenatore Gennaro Gattuso, ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi azzurri circa questa situazione di emergenza: “Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi del Napoli, ma anche a tutti gli italiani e agli appassionati del calcio europeo e mondiale. So che stiamo attraversando un momento non bellissimo, ma vi chiedo di restare a casa, è fondamentale farlo veramente, ci sono i nostri dottori e i nostri infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro – ha spiegato Gattuso -. Dispiace per tutte le persone che ci hanno lasciato ed è per questo che bisogna rispettare le regole, so che è difficile restare a casa ma bisogna fare uno sforzo tutti quanti”.

