TORINO – Continua in tutta Europa l’epidemia di Coronavirus che non sembra fare eccezioni di ceto e classe.

In Inghilterra infatti il Primo ministro Boris Johnson ha contratto il virus ed è in isolamento come da protocollo. La notizia della positività di Johnson arriva dopo quella di due giorni fa del Principe Carlo, con entrambi che stanno osservando il regime di quarantena.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<