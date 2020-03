Chiellini, le tre proposte per tagliarsi lo stipendio.

TORINO – In queste settimane di estrema difficoltà per la nazione e per tutto il continente stesso, in tanti si sono mobilitati a raccogliere dei fondi per donarli alle varie istituzione e organizzazioni che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus, soprattutto tra gli sportivi. L’ultima iniziativa è quella presa dal capitano della Juve Giorgio Chiellini che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe avanzato la proposta alla società di ridurre lo stipendio suo e di tutta la squadra. Al dire il vero sarebbero state tre le proposte fatte dal numero 3 della Vecchia Signora e le andiamo a descrivere nel dettaglio.

PRIMA PROPOSTA – Prevede il pagamento dello stipendio di marzo e la sospensione dei restanti. Qualora dovesse ripartire la Serie A invece, congelare gli stipendi del periodo giocato chiedendo che vengano pagati più avanti.

SECONDA PROPOSTA – Rinuncia dello stipendio, ridotta a un mese su 4 o 2 su 4, a seconda che il campionato venga ripreso o meno.

TERZA PROPOSTA – Rinuncia ad un mese e mezzo dello stipendio, a seconda di come andrà la stagione.

Staremo a vedere se e quale delle tre decisioni venga confermata dalla società e dal resto dei suoi compagni, quel che è certo è che si tratta di un iniziativa notevole da parte di tutti i componenti del club bianconero.