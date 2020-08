Champions: Navas infortunato, PSG convoca quarto portiere

TORINO – (ANSA-AFP) – Il PSG ha convocato a Lisbona Garissone Innocent, quarto portiere del club rimasto a Parigi, a causa dell’infortunio di Keylor Navas, 33 anni, vittima di un problema muscolare ad una coscia mercoledì contro l’Atalanta e dato per “incerto” per la semifinale di Champions League. Il club parigino ha preferito non correre rischi annunciando di aver richiamato il suo giovane giocatore (20 anni) in un reparto nel quale ha solo due portieri validi: Sergio Rico (26 anni) e Marcin Bulka (20 anni). (ANSA-AFP).

