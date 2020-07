Casillas ritorna al Real, sarà consigliere di Florentino Perez

TORINO – (ANSA) – Dopo l’addio dell’estate 2015, Iker Casillas è sul punto di tornare al Real Madrid. Lo rivela l’edizione online del quotidiano Marca, secondo cui l’ex portiere, già fuori dai giochi nella corsa per la poltrona presidenziale della Federcalcio spagnola, ricoprirà il ruolo di consigliere del presidente Florentino Pérez. Casillas, 39 anni, è ancora legato dal punto di vista contrattuale al Porto, l’ultimo club di cui ha difeso i pali. Casillas rimarrà vicino alla società lusitana fino al primo agosto, giorno della sfida di Coppa contro il Benfica. Dal giorno dopo, l’ex portiere entrerà a far parte del team di Florentino Pérez, che successivamente gli affiderà un incarico nella società dove ha giocato per tantissimi anni. (ANSA).

