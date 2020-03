Cannavaro: “In Cina hanno tolto l’obbligo di indossare le mascherine”

TORINO – L’ex Campione del Mondo Fabio Cannavaro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato dell’attuale situazione in Cina.

“Mi trovo in Cina. Qui le cose stanno tornando alla normalità. In questi giorni addirittura il governo ha eliminato l’obbligo delle mascherine per chi passeggia per strada e sono buoni segnali che ci fanno sperare anche a noi in Italia. Ho il cuore in Italia dove c’è tutta la mia famiglia. Sono in stretto contatto con loro, ho vissuto la prima fase in Cina, il Governo aveva chiuso tutto. Prima di entrare a fare la spesa dovevi misurarti la febbre. Prima di entrare nel tuo palazzo dovevi misurarti la febbre ma grazie a questo in tre mesi sono riusciti a controllare il virus. Ora stanno mandando messaggi positivi perché vogliono tornare il prima possibile alla normalità”.