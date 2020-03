Candreva: “Molto dispiaciuto per Rugani, lo Scudetto sarebbe vincere contro questo virus”

TORINO – Il giocatore dell’Inter Antonio Candreva ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport.

“La positività di Rugani? Ero molto dispiaciuto per lui e allo stesso tempo mi sono preoccupato per noi, anche se personalmente non lo avevo incrociato né in campo né negli spogliatoi. Juve-Inter? Quella è da sempre una gara molto sentita da entrambe le tifoserie. Se fossero stati presenti i tifosi, sarebbe cambiata tutta l’atmosfera e ci sarebbe stata maggiore adrenalina”.

“Mancherebbero tante partite da giocare… Parlare ora di Scudetto, però, non mi sembra giusto: in questo momento il vero Scudetto, per tutti, sarebbe vincere contro questo virus.”

