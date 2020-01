Campionato Primavera 1, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

TORINO – Alle 13 andrà in onda su Sportitalia Juventus-Napoli, match valido per il campionato Primavera 1. La Juventus di mister Zauli è quinta in classifica a 21 punti, mentre il Napoli è ultimo a 9. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali.

Napoli: Idasiak, Zanoli, Tsoungui, Virgilio, Manzi, Senese, Labriola, Zedadka, Palmieri, Vrakkas, Sgarbi. Allenatore: Roberto Baronio.

Juventus (4-3-1-2): Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ranocchia, Leone, Ahamada; Tongya; Moreno, Da Graca. Allenatore: Lamberto Zauli.