Cambiasso: “Speriamo si risolva tutto il prima possibile”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Esteban Cambiasso ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“La situazione è grave, speriamo si risolva il prima possibile. Penso che è una situazione quasi logica. Conoscendo Handanovic e il mister, preferirebbero che queste vicende siano private. Mi sembra una buonissima idea che si siano riuniti, parlando dei loro stipendi. Mi sembra giusto un rinnovo per chi lo merita come una cessione per chi vuole andare altrove, ma meglio che queste vicende restino private”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<