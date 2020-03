Cabrini: “Juventus Women creata per essere protagonista”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini ha parlato intervistato dai microfoni di TMW Radio.

“Calcio femminile? La Juventus se entra lo fa per essere protagonista. Nel momento in cui la Juve ha deciso di entrare nel calcio femminile, circa tre anni fa, mi hanno chiesto quali fossero le giocatrici migliori. Io risposi che erano quelle che giovavano in Nazionale e la Juventus comprò due terzi di quella formazione”.

