Buon compleanno, Chiello!

TORINO – Un altro compleanno in bianconero, un altro compleanno da campione d’Italia. Giorgio Chiellini, l’uomo dei nove scudetti, compie oggi 36 anni. Chiello festeggia ricaricando le batterie in vista della prossima stagione, dopo che in quella appena conclusa ha dovuto fare i conti con un infortunio che non gli ha comunque impedito di lasciare una traccia importante sul nono scudetto consecutivo suo e della Juventus.

Con il gol alla prima giornata a Parma, per esempio, ma soprattutto con la sua costante presenza accanto ai compagni, da vero leader. Nelle parole e nei gesti, come ha dimostrato la condivisione dell’alzata della Coppa Scudetto con Leonardo Bonucci, compagno di mille battaglie in campo che in questa stagione ha indossato la fascia da capitano.

In attesa di ricominciare a inseguire altri traguardi insieme, tanti auguri Giorgio!

