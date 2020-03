Bucchioni: “Giusto rinviare l’Europeo. Non si possono abbandonare campionati e coppe”

TORINO – Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa l’Europeo rinviato e la situazione del coronavirus in Italia: “Slittamento Europeo? Decisione inevitabile, era evidente che il calcio dovesse fermarsi, non si poteva lasciare i campionati e le coppe sospese. C’hanno messo un po’ perché è un ambiente dove girano milioni di euro e un Europeo vale 2 miliardi, ma difronte ad un dramma epocale come questo il calcio doveva adeguarsi e l’ha fatto. Schick? Un errore comprarlo. Alla Roma un dubbio doveva venire quando la Juve non chiuse l’affare dopo essersi avvicinato al giocatore. Maldini all’Inter? Nella vita mai dire mai ma mi sorprenderebbe non poco perché in quella famiglia c’è un grande attaccamento ai colori rossoneri. Calciomercato estivo? Cambieranno i tempi, magari sarà accorciato, ma è inevitabile”.

