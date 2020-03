Bergomi: “In Cina tutto chiuso per tre mesi, noi stiamo ancora sbagliando…”

TORINO – Giuseppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sull’attuale situazione di emergenza sanitaria in Italia: “Una cosa mi sento di dirla: bisogna ripartire tutti nelle stesse condizioni, tutti devono avere le stesse opportunità perché qualcosa fino ad ora è stato sbagliato. Oggi ho sentito una bella intervista a Cannavaro che diceva come lì sono stati chiusi per tre mesi, noi invece stiamo sbagliando anche oggi”.

