TORINO – Anche l’ex difensore della Juve Medhi Benatia ha voluto commentare il post di addio del centrocampista bosniaco Miralem Pjanic e lo ha fatto con un messaggio molto toccante.

“Se parlassi da sostenitore della Juve, è triste ed è una grande perdita. Se parlo da fratello maggiore sono orgoglioso di te per tutto ciò che hai dato e ti auguro il meglio in un altro enorme club, oltre a tutta la felicità per la tua famiglia”.