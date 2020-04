Barzagli: “Juve? Mi faceva piacere restare nell’ambiente. Futuro? Ancora non so”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato nel corso di una diretta Instagram insieme a Fabio Cannavaro.

“Il ritorno alla Juventus? Dopo le vacanze, mi hanno dato questa possibilità. Ho passato tutto il primo mese guardando e ascoltando molto, se posso provo a dare qualche consiglio perché conosco l’ambiente. Guardo, imparo, per me è tutta una novità, anche perché allenatore e staff non li avevo avuti prima. È simpatico fare il collaboratore ma dev’essere abbastanza stressante fare l’allenatore. Per adesso non so ancora cosa farò in futuro, mi faceva piacere restare nell’ambiente almeno per un anno per conoscere l’altra parte”.

“Chiellini è l’unico che mi chiama ancora ‘Barzaglione’, ma glielo concedo. Leo mi chiama mister, anche se poi tiene sotto il sorrisino. Gigi è sgamato in pieno quando arriva, mi chiama mister e già ride. Gli altri mi chiamano mister, con alcuni con cui ho giocato è strano, però se do un consiglio lo accettano tranquillamente. Se devo fare qualcosa di singolo non lo faccio di certo con Giorgio e Leo, non ce la farei”.

“Mi sono messo a pensare in maniera diversa negli ultimi anni, crescendo con l’età. L’anno scorso ho capito che dovevo smettere perché cominciavo ad accettare tutto”. Io ci sto provando a dire a Gigi ‘basta’, però lui sta bene onestamente. Anche Giorgio sta bene e con questa sosta forzata si può rimettere in piedi nel modo migliore”.

