Bargiggia: “Oggi la Lega Serie A risponderà a Spadafora con un comunicato. E’ un ministro contro il calcio e lo sport”

TORINO – Il giornalista di Mediaset, Paolo Bargiggia, ha parlato tramite il suo profilo ufficiale Twitter circa le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “Ho criticato @vinspadafora già ai tempi dei primi ping pong sulla responsabilità dei rinvii: più che un Ministro dello Sport, sembra UN MINISTRO CONTRO IL CALCIO E LO SPORT!”. “La @SerieA farà un comunicato in giornata per rispondere al ministro dello sport @vinspadafora che, ancora una volta ha attaccato il calcio in maniera “pretestuosa e strumentale…” con intervista a @repubblica”.

