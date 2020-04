Bacary Sagna: “Vedo Pogba verso un ritorno alla Juventus perché…”

Il difensore francese, Bacary Sagna, ha parlato ai microfoni di Goal.com circa un eventuale ritorno alla Juventus di Paul Pogba: “Vedo Paul verso un ritorno alla Juventus, perchè c’è Cristiano e perchè la Juventus è il club che lo ha fatto brillare. Ama il club, lo conosce già. È più complicato che vada a Madrid perchè ora il Real non sta facendo benissimo e ci sarebbero aspettative troppo pesanti per lui. E in più la rosa del Real sta invecchiando. La Juventus ha comprato calciatori come Ramsey e Cristiano. Ok, Cristiano non sarà più giovanissimo, ma gioca come un ragazzino e la Juventus ha una squadra giovane. Guardando ai prossimi due o tre anni, credo che la Juventus abbia un potenziale maggiore rispetto al Real Madrid”.

