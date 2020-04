Assuncao: “Giocare a Torino era difficilissimo. Che bello il gol vittoria alla Juve…”

TORINO – Marcos Assuncao, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo trattando vari temi come il gol alla Juventus nell’anno della vittoria del campionato della Roma nel 2001: “Giocare a Torino era difficilissimo, ma noi eravamo forti. Avevamo un gruppo di giocatori di altissimo livello. Segnare il gol della vittoria fu una cosa bellissima. Come mai chiusi io il contropiede? A me piaceva tanto aiutare i compagni in attacco, quindi spesso cercavo di inserirmi davanti. Ero felicissimo di giocare in una Roma cosi forte!”.

