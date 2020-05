Anche l’Everton su Rabiot

TORINO – Il centrocampista francese della Juventus Adrien Rabiot è tornato a Torino dove sta osservando la quarantena.

Il giocatore è stato al centro di molte voci, che hanno portato ad un gran numero di polemiche, che il diretto interessato ha spento via social. La Juventus non ha commentato, ma qualora dovesse valutare la cessione del giocatore, in coda, come riporta l’Equipe, ci sarebbe anche l’Everton, dietro espressa richiesta di Carlo Ancelotti.

