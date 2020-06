Al Real Madrid basta Casemiro per il primato solitario

TORINO – (ANSA) – Il Real Madrid torna da solo in vetta alla classifica della Liga, grazie alla vittoria di misura (1-0) conquistata a Barcellona contro l’Espanyol. Sul terreno dello stadio Cornella, nel posticipo della 32/a giornata, i ‘blancos’ sono andati in gol al 45′ con il centrocampista brasiliano Casemiro. La squadra allenata da Zinedine Zidane in classifica scavalca il Barcellona e sale a quota 71 punti, contro i 69 dei catalani, fermati sabato a Vigo dal Celta sul 2-2. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<