Dal Benevento al Triplete: le quote e le scommesse più pazze della storia

JUVENTUS

Le imprese impossibili sono di chi ci crede, sia sul campo che fuori. Ecco, partendo dall’Italia, le quote e le scommesse più incredibili del mondo del pallone.

La gara dell'Allianz Stadium tra Juventus e Benevento potrebbe portare i sanniti ad un record negativo senza precedenti, ma la partita è già da record prima del calcio d'inizio. La vittoria del Benevento è quotata infatti per 35 volte la posta, record assoluto per la Serie A.

PREMIER LEAGUE

Una favola, una storia irripetibile, quella del Leicester di Ranieri, che prima della storica cavalcata in Premier League era quotato a 5'000 per la vittoria finale. I bookmaker inglesi hanno sborsato oltre 12'000'000 di euro ai fortunati che avevano creduto nell'impresa dei 'Foxes'.

TRIPLETE

Il sogno della Juventus degli ultimi anni, riuscito a Barcellona, Inter e Bayern Monaco: il Triplete. Quest'anno i maggiori candidati a trionfare in tutte le competizioni sarebbero i 'bleus' del Paris Saint Germain, quotati a 8,50 da alcuni bookmaker. Quotazione anomala se si pensa che il Real Madrid, vincitore delle ultime due Champions League, viene pagato 60 volte la posta.

EUROPEI

Nel 2004 un'altra impresa storica ha fatto impazzire gli scommettitori: quella della Grecia campione d'Europa. Il miracolo dei greci, che sconfissero in finale il Portogallo padrone di casa, era quotato 150 a 1 prima dell'inizio della competizione.

LEICESTER

Il miracolo del Leicester è stato un vero flagello per i bookmaker inglesi, che sono arrivati addirittura a 'patteggiare' con i propri clienti. John Pyrke aveva scommesso 25€ sulla vittoria di Ranieri, Vardy e compagni, ma invece dei 129'000€ che gli sarebbero spettati, si è accontentato di circa 40'000€, offerti dal bookmaker 'Ladbrokes' a 10 giornate dalla fine del campionato.

ZIDANE

Dopo i Mondiali del 2006, un'altra testata di Zinedine Zidane è ancora attesa, tanto che, prima della Finale di Champions League contro l'Atletico, venne quotata a 101 la testata del tecnico del Real Madrid a Simeone.

SERIE A

Il dominio della Juventus degli ultimi anni ha spinto il bookmaker italiano SNAI a quotare la vincente del campionato senza i bianconeri, dando la vittoria del Napoli a 1,25.

CHAMPIONS

La Finale di Cardiff ha fatto registrare cifre record per le scommesse, anche per le infinite possibilità di vittoria. Eurobet quotò perfino la possibilità di un gol da metà campo nella finale di Champions League, garantendo il pagamento di 251 volte la puntata.

MONDIALI

In vista della Coppa del Mondo 2010 è stata proposta la quota (forse più per scherzo che per altro) su quale di questi 2 fatti sarebbe accaduto per primo: l'uomo su Marte oppure la Germania campione del mondo. Il sito inglese è stato fortunato a non aver riproposto la stessa quota quattro anni dopo…



MARADONA

In occasione del Mondiale sudafricano, gli inglesi di Betfair quotarono addirittura il peso dell'allora tecnico dell'Argentina. Era possibile scommettere se Maradona fosse ingrassato o dimagrito alla fine della manifestazione, ma non era molto chiaro chi potesse stabilirlo.

PALO

Sempre durante i Mondiali del 2010, alcuni bookmaker davano la possibilità di scommettere su quale palo fosse stato colpito per primo, distinguendo tra quale porta e palo sinistro, destro o traversa.

RECORD

In Italia ha fatto notizia il signor Vincenzo di Corato, capace di vincere più volte schedine da 100’000€ giocando pochi spiccioli su tantissime gare . “Una vittoria frutto di tanto studio e, ovviamente, anche di tanta fortuna” secondo l’incubo delle sale scommesse.