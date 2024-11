Champions League, gli allenatori in campo: ecco come giocherebbero

Tanti gli ex bianconeri schierati nella fanta-formazione su UEFA.com

MODULO

Tanti ex protagonisti della Champions League ora siedono in panchina: come scenderebbero in campo? UEFA.com ha stilato la fanta-formazione degli allenatori impegnati nell'edizione 2017-18. Tra i pali dell'ipotetico 3-5-2 Şenol Günes: attuale mister del Besiktas, da giocatore 6 volte campione di Turchia con il Trabzonspor.

DIFENSORE 1

Schierato a destra nella difesa a tre il tecnico dello Spartak Mosca. Massimo Carrera, ex e centrale e poi allenatore della Juventus, vincitore della Champions League da giocatore pur non essendo sceso in campo in finale.

DIFENSORE 2

A guidare la retroguardia l'attuale allenatore del Tottenham: Mauricio Pochettino. Compagno di Maradona al Newell's Old Boys, l'argentino ha giocato da centrale con le maglie di Espanyol, PSG e Bordeaux.

DIFENSORE 3

Leggenda del calcio austriaco, il mister del Maribor, Darko Milanič protegge il lato sinistro della difesa. Campione di Jugoslavia con il Partizan Belgrado nel 1987, ha collezionato 42 presenze con la nazionale slovena.

ESTERNO DESTRO

Sulla fascia destra vola Sérgio Conceição, ora tecnico del Porto, vincitore di una Coppa UEFA e di una Supercoppa Europea con la maglia della Lazio.

MEZZ’ALA DESTRA

Arrivano i grandi nomi, il manager del Manchester City Pep Guardiola si incarica delle geometrie di centrocampo. Ha vinto praticamente tutto col suo leggendario Barcellona, da giocatore, ma soprattutto da allenatore.

MEDIANO

Al centro della mediana il giocatore con più presenze della nazionale argentina, ora allenatore dell'Atletico Madrid. Il 'Cholo' Simeone, campione di Spagna con i 'colchoneros' sia in campo che dalla panchina, e vincitore di Coppa UEFA e Supercoppa Europea con le maglie di Inter e Lazio.

MEZZ’ALA SINISTRA

L'autore della rinascita della Juventus, ex capitano bianconero ed attuale tecnico del Chelsea. Antonio Conte va a completare un centrocampo stellare. Campione d'Europa con la Juve del 1996, a caccia della prima Champions da allenatore.

ESTERNO SINISTRO

Sulla fascia sinistra l'ex tornante di Arsenal e Barcellona. Giovanni van Bronckhorst, pilastro della nazionale olandese per anni e bandiera del club che ora sta allenando: il Feyenoord.

TREQUARTISTA

Dietro all'unica punta, uno dei migliori trequartisti della storia, primo allenatore della Champions League capace di vincerne due consecutive. Ceduto dalla Juventus al Real Madrid per una cifra all'epoca mostruosa, l'allenatore delle 'merengues' Zinedine Zidane.

PUNTA

Lo ‘Txinguri’ (in basco formica operaia), autore di 44 gol in 170 presenze con l’Athletic Bilbao. Sconfitto con l’Espanyol in finale di Coppa UEFA dal Bayer Leverkusen, l’allenatore del Barcellona: Ernesto Valverde.