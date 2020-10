Cristiano Ronaldo – Svaligiata la casa di Madeira del portoghese

TORINO – Brutte notizie per Cristiano Ronaldo: secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mirror, la casa di Madeira del portoghese sarebbe stata svaligiata. Il calciatore della Juventus, in questi giorni, è impegnato con la sua Nazionale, che ieri sera ha pareggiato 0-0 contro la Spagna: nel frattempo, qualcuno ne ha approfittato per derubare l’abitazione nell’isola natale del campione. Alcuni familiari hanno lanciato l’allarme all’autorità: tra gli oggetti trafugati ci sarebbe anche una maglia della Juve, autografata dallo stesso CR7. Una spiacevole vicenda che vede coinvolto il fenomeno bianconero, che la prossima settimana sarà ancora impegnato con il suo Portogallo.