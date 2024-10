Juve-Stoccarda, le probabili formazioni di Champions League

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni di Juve e Stoccarda in vista del match di Champions League

La Juve si prepara a sfidare lo Stoccarda, terzo avversario bianconero nel nuovo format della Champions League. I bianconeri hanno vinto le prime due partite del mega girone e vorranno portare a casa altri tre punti per restare in testa alla classifica. Ma come scenderanno in campo? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Juve, la probabile formazione contro lo Stoccarda

Thiago Motta dovrà fare i conti con le assenze degli infortunati Bremer, Milik, Nico Gonzalez e Koopmeiners, oltre che dello squalificato Di Gregorio. Diverse scelte obbligate, quindi, per l’allenatore bianconero, che potrà però contare sul ritorno di McKennie e Conceicao, assente per squalifica in Serie A contro la Lazio. In porta si prepara quindi Perin, con Danilo, favorito su Savona, insieme a Kalulu, Gatti e Cabal in difesa. A centrocampo potrebbe essere riconfermata la coppia vista contro il Lipsia: McKennie e Fagioli. Se l’americano non dovesse essere al meglio spazio a uno tra Locatelli e Thuram. Sulla trequarti si scaldano Conceicao, Yildiz e Cambiaso, mentre in attacco l’unico riferimento offensivo sarà Vlahovic.

Juve (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Cabal; McKennie, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Cambiaso, Vlahovic. All. Thiago Motta.

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Woltemade, Leweling; Demirovic. All. Hoeness.