Juve, verso lo Stoccarda: chi recupera? Le condizioni degli infortunati

Le ultime novità sugli infortunati della Juve in vista del match di Champions League contro lo Stoccarda: chi recupera?

Dopo la vittoria di misura contro la Lazio la Juve si prepara a tornare in Champions League. Martedì alle 20:45, infatti, i bianconeri scenderanno in campo contro lo Stoccarda, match valido per la terza giornata di UCL. Vista la rosa a disposizione i bianconeri sono dati per favoriti ma Thiago Motta dovrà comunque fare i conti con diverse assenze che rischiano di complicare la partita. Ma chi tornerà a disposizione contro la formazione tedesca? Le ultime novità sugli infortunati.

Juve, emergenza infermeria contro lo Stoccarda

Anche contro lo Stoccarda sarà emergenza. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, nessuno degli infortunati recupererà in tempo per la sfida di Champions League. Se per Bremer la stagione è finita e per Milik i tempi di recupero sono sempre più lunghi, infatti, c’era qualche speranza di rivedere in panchina almeno Koopmeiners e Nico Gonzalez. Purtroppo però non sarà così. Nessuno dei due ci sarà contro lo Stoccarda e la loro presenza è a fortissimo rischio anche in vista del derby d’Italia contro l’Inter in programma domenica 27 ottobre alle 18:00. Oltre a Conceicao, di ritorno dopo la squalifica scontata in campionato, l’unico recuperato sarà quindi McKennie, che si candida per una maglia da titolare.