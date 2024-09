Juve-PSV, le probabili formazioni di Champions League: riecco Thuram

Andiamo alla scoperta della probabile formazione della Juve in vista della sfida di Champions League contro il PSV

Dopo un anno di assenza forzata la Juve si prepara a tornare in Champions League. Per i bianconeri sarà un’occasione importante, il palco perfetto per la squadra di Thiago Motta di dimostrare tutto il proprio valore. Nel nuovo format della Champions la Vecchia Signora dovrà sfidare tra casa e trasferta otto avversari diversi: il primo, all’Allianz Stadium di Torino, sarà il PSV. Il match andrà in scena martedì 17 settembre alle 18:45, ma come scenderanno in campo i bianconeri? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.

Juve, la probabile formazione contro il PSV

In vista della sfida contro il PSV Thiago Motta potrebbe confermare quasi in blocco gli undici visti in campo contro l’Empoli. Confermato di certo il 4-2-3-1, con Di Gregorio che dovrebbe tornare a difendere i pali della Juve. In difesa spazio a Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso, con Savona, Cabal e Danilo in panchina. A centrocampo non si tocca Locatelli mentre al suo fianco Douglas Luiz non ha convinto a pieno: può tornare titolare Thuram. Sulla trequarti qualità e quantità con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz, mentre in attacco Vlahovic sarà l’unico riferimento offensivo bianconero.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, L. De Jong, Tillman. All. Bosz