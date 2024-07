Juve-Norimberga: allenamento alla vigilia per la squadra di Motta

La Juve è scesa in campo per allenarsi alla vigilia dell'amichevole contro il Norimberga: il comunicato del club bianconero

La Juve continua il suo ritiro in Germania, dove nella giornata di venerdì 26 luglio affronterà la prima amichevole della stagione. L’avversario dei bianconeri sarà il Norimberga, squadra che gioca nella Zweite Liga, la seconda serie tedesca.

Juve, l’allenamento alla vigilia della sfida con il Norimberga

Alla vigilia della partita la squadra di Thiago Motta è di nuovo scesa in campo ad allenarsi. Ecco il comunicato del club bianconero: “Ci siamo quasi! La vigilia della prima amichevole stagionale è arrivata e i bianconeri l’hanno affrontata lavorando ancora sul campo. Un allenamento mattutino per il gruppo che è iniziato con una fase di riscaldamento prima di focalizzarsi sulla tattica per poi chiudere con una partitella finale. Domani, dunque, si scende in campo: appuntamento al Max-Morlock Stadion di Norimberga, contro i padroni di casa. Fischio d’inizio alle ore 17:00. Con questo incontro si chiuderà il Training Camp dei bianconeri”.