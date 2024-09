Le probabili formazioni di Juve-Napoli: chance dal 1' per Douglas Luiz - JuveNews.eu

La probabile formazione della Juve in vista della sfida di Serie A contro il Napoli: le possibili scelte di Thiago Motta

Superata la prima giornata di Champions League la Juve dovrà ora tornare a pensare alla Serie A. Nella quinta giornata di campionato i bianconeri dovranno affrontare un match particolarmente complesso, contro una delle squadre più forti e in forma del campionato: il Napoli di Antonio Conte. L’ex allenatore bianconero farà quindi ritorno allo Stadium: i tifosi lo applaudiranno o lo fischieranno? In vista della sfida andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

Juve-Napoli, le probabili formazioni

Thiago Motta punterà ancora sul 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, con Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiasso a comporre la linea di difesa. Grosse novità a centrocampo, con Douglas Luiz e Thuram che sono i favoriti per un posto dal primo minuto. Rispetto all’ultima partita, quindi, l’allenatore bianconero si prepara a un cambio totale in mediana. Confermata invece la trequarti, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz. In attacco pronto Vlahovic, unica scelta offensiva a disposizione di Motta in attesa del ritorno di Milik.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte