Juve, non solo Koopmeiners: 6 giocatori a rischio per la Lazio - JuveNews.eu

Thiago Motta rischia di dover fare a meno di sei giocatori in vista della sfida tra Juve e Lazio: tutti i nomi

Terminata la settima giornata di Serie A il campionato italiano è andato in pausa per lasciare spazio alle nazionali. La Juve avrà quindi a disposizione una decina di giorni per preparare la sfida contro la Lazio del prossimo 19 ottobre ma Thiago Motta rischia di dover fare i conti con diverse assenze. Sono ben 6 infatti i giocatori a rischio, a partire da Teun Koopmeiners. Il trequartista olandese è stato costretto a uscire dal terreno di gioco al 45esimo minuto contro il Cagliari ed è ora alle prese con un’infrazione alla costola. Contro i biancocelesti probabilmente non ci sarà ma la sua presenza è a rischio anche per le sfide contro Stoccarda e Inter.

Juve, 6 giocatori a rischio per la Lazio: la lista

Oltre a Koopmeiners Motta dovrà di certo fare a meno anche di Milik, Nico Gonzalez e Conceicao. Il primi due sono infatti infortunati (l’argentino spera di recuperare per la sfida contro i nerazzurri) mentre l’esterno portoghese è squalificato. Ma gli assenti non sono finiti qui. A rischio ci sono anche Weah, non convocato dagli USA proprio a causa dei problemi fisici, e Adzic. Emergenza totale quindi in vista della partita contro la Lazio, soprattutto sulle fasce. Gli unici a disposizione sono Yildiz e Mbangula.