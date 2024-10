Juve, infortunio per Douglas Luiz: le ultime sulle sue condizioni

Le ultime novità sulle condizioni del centrocampista della Juve Douglas Luiz: le parole dell'allenatore bianconero Thiago Motta

È proprio vero che non c’è mai fine al peggio. Perchè non bastava che l’inizio di stagione di Douglas Luiz sia stato disastroso, ma ora il centrocampista brasiliano si è anche infortunato. Proprio quando la Juve aveva più bisogno di lui (visto che Koopmeiners è out per infortunio), l’ex Aston Villa ha dato forfait. Douglas sarebbe infatti dovuto essere titolare nella sfida di Champions League contro lo Stoccarda ma nel riscaldamento ha sentito tirare un muscolo e al suo posto è sceso in campo Thuram. Al termine del match Thiago Motta in conferenza stampa ha spiegato: “Ha sentito un fastidio prima della partita. Speriamo che non sia niente di importante perché si è fermato subito a inizio riscaldamento. Da valutare per le prossime partite“. In mattinata il centrocampista brasiliano si è quindi recato al J-Medical per gli esami strumentali che riveleranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Juve, il punto sugli infortunati

Pessime notizie quindi per la Juve che in vista del derby d’Italia contro l’Inter rischia di dover fare a meno anche di Douglas Luiz. Almeno Koopmeiners riuscirà a recuperare? Motta ha rivelato: “Non lo so ancora. Non possiamo parlare di mancanza dopo una partita così. Sarebbe una scusa oggi. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio e hanno meritato di vincere”. Le possibilità di vedere in campo l’olandese sono quindi basse, così come quelle di avere a disposizione Nico Gonzalez. Contro i nerazzurri sarà di nuovo emergenza totale.