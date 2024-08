Juve-Como, le probabili formazioni: dentro tutti i titolarissimi

La probabile formazione scelta da Thiago Motta per la sfida di Serie A contro il Como in programma lunedì 19 agosto 2024

La Juve si prepara a sfidare il Como, prima match dei bianconeri nella Serie A 2024/25. Per Thiago Motta sarà una sfida importante, utile a iniziare con il piede giusto questa stagione sulla panchina della Vecchia Signora. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Alla scoperta delle probabile formazione.

Juve, la probabile formazione contro il Como

Pochi dubbi per Thiago Motta, che punterà ancora sul 4-2-3-1/4-1-4-1 visto in amichevole: dentro tutti i titolarissimi. In porta Di Gregorio, con Danilo, Bremer, Gatti e Cambiaso a formare la linea di difesa. A centrocampo spazio a Locatelli e Thuram, mentre Weah, Douglas Luiz e Yildiz agiranno sulla trequarti. In attacco pronto Vlahovic come unica punta.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Como (4-2-3-1): Audero; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno; Engelhardt, Mazzitelli; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas