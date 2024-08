Le designazioni arbitrali di Juve-Como: arbitra Marcenaro

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida di Serie A tra Juve e Como: la direzione di gar e il VAR

La Juve si prepara a scendere in campo nella prima giornata della Serie A 2024-25. I bianconeri lunedì 19 agosto affronteranno infatti il Como, pronti a iniziare nel migliore dei modi questa annata ricca di cambiamenti. Per Thiago Motta e molti giocatori sarà infatti la prima sfida ufficiale in maglia bianconera: la rivoluzione è iniziata.

Juve-Como, le designazioni arbitrali

In vista della partita l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali del match. A dirigere la partita sarà Marcenaro, con Giallatini e Zingarelli come suoi assistenti. Quarto uomo Perenzoni. Al VAR spazio a Meraviglia mentre l’assistente al VAR sarà Marini.