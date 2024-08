Continassa, entusiasmo Juve: la carica di Motta a Koopmeiners

Il tecnico della Juve, Thiago Motta, ha accolto l'arrivo alla Continassa di Koopmeiners e le sue parole sono state "intercettate" dai media

Teun Koopmeiners è finalmente un giocatore bianconero. La telenovela che ha visto protagonista l’ormai ex centrocampista dell’Atalanta è cominciata nella scorsa sessione estiva per concludersi oggi, con l’ufficializzazione del colpo firmato Cristiano Giuntoli. Il calciatore ha già fatto il suo arrivo alla Continassa ed è stato accolto tra i primi dall’allenatore della Juventus, Thiago Motta.

Le parole di Thiago Motta a Koopmeiners

L’allenatore della Juventus ha accolto così il suo nuovo giocatore in gruppo: “Benvenuto. Come sta andando? Ti stanno aiutando? Ne è valsa la pena aspettare per avere ciò che vogliamo. Tu sei contento e noi andiamo a fare una grandissima stagione, sicuro, una grandissima stagione. E’ stata lunga, finalmente. Abbiamo un bel gruppo, gente che vuole lavorare, è il calcio e voi in campo dovete divertirvi”.