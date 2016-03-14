Pepe: "La qualificazione un piccolo miracolo, difficile da spiegare a parole"
Le dichiarazioni del difensore e capitano del Porto
Le dichiarazioni del difensore e capitano del Porto
I numeri del match che andrà in scena questa sera allo Stadium
Le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport
I numeri della squadra di Conceicao, attesa domani dalla sfida dell'Allianz Stadium
Le possibili scelte di Pirlo in vista della gara di domani
Designato il fischietto del match di Champions
Le parole del difensore
I bianconeri attesi dal Porto mercoledì sera per l'andata degli ottavi di finale di Champions League
I bianconeri in campo mercoledì
Il tecnico del Porto, prossimo avversario della Juve in Champions League, ha parlato dal museo dei dragoes
I numeri della prossima sfida di Champions dei bianconeri
Il talento del Tottenham, incastrato da un video hot già diffuso in rete, si affida agli avvocati per risolvere la questione
BUFFON Buffon 4.5- poco colpevole in occasione del gol di Ronaldo. Ma sempre attento nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa. È ancora una deviazione a metterlo fuori causa nel gol di…
Il polacco ha diretto la squadra di Allegri nella trasferta di Lione
I due bianconeri hanno lasciato il campo contemporaneamente per problemi fisici
Secondo la classifica del Ranking Uefa le due italiane sono nella top 15
La curva bianconera si organizza con un tricolore e uno striscione che fissa l'obiettivo in Champions
Tanti i cambiamenti in questo mercato per la squadra andalusa, 11 acquisti e 13 cessioni
Le parole del tecnico bianconero sul sorteggio
Le parole del dirigente bianconero sul sorteggio
Il quotidiano francese ha stilato la sua top 11 dove domina Madrid ma non manca anche la Juve. Solo Suarez a rappresentare il Barcellona
Analizzando le statistiche del doppio confronto con il Bayern, i bianconeri hanno fatto meglio dei Colchoneros ma a Milano ci vanno i rojiblancos
Tra l'avventura a Barcellona e quella a Monaco, tutte le squadre che hanno battuto Guardiola in semifinale hanno vinto in finale
La Juventus, questa sera in campo contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena per provare a raggiungere i quarti di finale, Claudio Marchisio ha voluto condividere con i suoi fans una citazione…
Tanti incroci nel big match di domani sera tra il Bayern Monaco e la Juventus. A partire dal migliore attacco, quello tedesco con 21 reti in questa edizione della Champions e una tra le migliori…
Brutte notizie arrivano dall'infermeria e da Giorgio Chiellini