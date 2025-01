Zirkzee alla Juventus o all’Inter? Lui ha già scelto | Calciomercato

Zirkzee sembra avere le idee molto chiare rispetto alle prossime mosse di calciomercato: facciamo il punto rispetto alla Juventus

Zirkzee alla Juventus e quelle voci di calciomercato

Sono giorni che si parla di un possibile affondo della Juventus per Zirkzee. In questo senso, ora arrivano degli aggiornamenti abbastanza netti. Secondo le indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, l’attaccante non sembra in alcun modo rientrare nei piani di Ruben Amorim. Ecco perché lo stesso United non si opporrebbe a una sua partenza, aprendo a nuove opportunità per il giocatore.

A sua volta possiamo dire che la Juventus starebbe valutando una formula che potrebbe rivelarsi strategica: un prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Questa opzione – chiaramente – consentirebbe ai bianconeri di inserire un prezioso elemento in attacco senza gravare eccessivamente sul bilancio nel breve termine.

Per Zirkzee, l’ipotesi di un ritorno in Serie A rappresenta uno scenario particolarmente allettante. L’Olandese ha già dimostrato il suo valore durante l’esperienza al Bologna, lasciando ottimi ricordi sia in campo che nello spogliatoio. In particolare, l’interesse della Juventus assume ulteriore rilievo grazie alla presenza di Thiago Motta, suo ex allenatore, con il quale ha instaurato un rapporto di stima e fiducia. Con il Manchester United disponibile a discutere i dettagli, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del calciatore. Con il giocatore che – come avrete capito – avrebbe le idee già molto chiare sul voler tornare in Italia. Salutando in fretta e furia la Premier League. E sempre parlando di Juventus, le notizie non sono finite qui: visitate l’homepage di Juvenews.eu per restare sempre aggiornati <<<