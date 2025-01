Zirkzee alla Juventus? Annuncio sull’accordo | Calciomercato

Nuove indiscrezioni, molto chiare, raccontano di quello che starebbe succedendo in casa Juventus rispetto al mercato e a Zirkzee

La Juventus ha bisogno di dare una sterzata alla propria stagione. Su questo davvero non ci piove. L’eliminazione dalla Supercoppa per mano di un Milan tutto tranne che brillante ha fatto male ma anche messo la dirigenza nella condizione di fare dei ragionamenti molto chiari su quello che ci sarà da fare da qui a breve. La sessione di calciomercato di gennaio può certamente aiutare ma il progetto probabilmente dovrà essere più di lungo respiro. Anche considerando il fatto che alla prossima estate manca molto e che in questa stagione il raggiungimento di un posizionamento Champions è assolutamente tassativo. Ecco perché da giorni si vocifera di Zirkzee come colpo che possa dare una mano in maniera immediata. E su cui abbiamo degli aggiornamenti chiarissimi.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato molto nettamente di quello che sarebbe lo stato delle cose. La Juventus, infatti, avrebbe già raggiunto un accordo con Zirkzee. Guardate cosa ha scritto nel suo editoriale:

“L’agente di Zirkzee Joorabchian è ampiamente al lavoro da tempo, l’accordo di massima con la Juventus c’è, la volontà di tutte e tre le parti c’è, e allora cosa manca? I soldi, come sempre… Come detto, finora la nuova proprietà United può avere sbagliato gli acquisti ma non ha buttato soldi, e per questo Zirkzee non lo regala. Hanno sborsato 50 milioni tra cartellino e commissioni, e pretendono di rientrare di quasi tutta la cifra. E inoltre Joorabchian non farà certo un trasferimento a gratis. La Juve vuole il prestito con diritto di riscatto, lo United pretende l’obbligo, e lo pretende a poco più di 40 milioni. Per ora di là non si passa, sempre che la Juventus non riesca a fare cassa… grazie al Napoli, che magari gli pagherebbe Fagioli (irrisorio invece quanto verrebbe elargire per Danilo)”. Insomma, occhio alle prossime mosse. Detto questo, sempre parlando del calciomercato della Juventus, occhi bene aperti: la formazione del 2025 potrebbe essere incredibilmente forte <<<