Zenga: “La Juventus incontrerà un Napoli arreso in ottica scudetto”

Intervistato per Sportitalia, Andrea Zenga ha parlato del Napoli che affronterà la Juventus nel prossimo turno di Serie A. Ecco le sue parole: "Ieri è arrivata la resa definitiva del Napoli per lo Scudetto. La sconfitta è stata pesante soprattutto nel risultato, ma i limiti difensivi della squadra sono rimasti anche con Mazzarri : hanno subìto 8 gol in 3 partite, sono troppi".

Zenga ha proseguito: "Effetto negativo del Maradona? Non saprei, ha anche incontrato squadre molto forti in casa. Dovrebbe essere una spinta in più sicuramente, in trasferta vanno meglio ma i campionati si costruiscono con le vittorie in casa. Anche ieri hanno avuto un buon approccio, ma poi vengono fuori i limiti difensivi".