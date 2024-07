Zazzaroni: “A Motta piace lavorare con pochi calciatori”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso bianconero di Motta.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: “La Roma vuole l’argentino, 21 anni, 11 gol col Frosinone, prodotto di spicco della Next Gen del trio Milani-Cherubini-Manna. Per averlo i Friedkin sono pronti a spendere tra i 20 e i 22 milioni. C’è però un ostacolo previsto, ma apparentemente insormontabile. È l’opposizione (dichiarata) di Cristiano Giuntoli da Collodi che la esprime più o meno così: “Vuoi uno dei nostri esterni? Prenditi Chiesa”. Ventisei anni, nazionale, Federico è uscito dall’orbita mottiana,o meglio, non c’è mai entrato, e per di più ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e nessuna intenzione di rinnovare al ribasso, essendo titolare di uno stipendio d’altri tempi per la Juve elkanniana: 6 milioni netti, 12 lordi. Il braccio di ferro è in atto da giorni e in questo momento piega a favore di Giuntoli che ha scelto la linea dura, anzi durissima. Dalla Continassa filtrano segnali di chiusura totale nei confronti di De Sciglio, Rugani, Milik, McKennie, Kostic. Perché a Motta piace lavorare con pochi giocatori. È pur vero che i cinque indicati, ai quali aggiungiamo Chiesa, sono ancora stipendiati dalla Juve e, in caso di uscita, dovrebbero essere sostituiti quantomeno numericamente”.