Juve, Zazzaroni: “Douglas Luiz? Squadre inglesi in difficoltà…”

Ivan Zazzaroni è ritornato sull'arrivo alla Juventus di Douglas Luiz: per il giornalista, molti club inglesi sarebbero obbligati a vendere

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha preso l’esempio del passaggio di Douglas Luiz alla Juventus per descrivere il momento generale del calcio inglese. Per il giornalista, molti club della Premier League si presenterebbero in difficoltà economiche e sarebbero obbligate a vendere.

Zazzaroni sul calcio inglese

“Il calcio italiano manca di una visione chiara, di un’unità d’intenti e di amministratori competenti. Non a caso, Marotta, un manager della vecchia scuola, è stato appena nominato presidente, e potrebbe addirittura assumere un ruolo di guida per l’intero movimento calcistico. La situazione economica dei club è preoccupante, segno che chi dovrebbe generare ricavi non è in grado di farlo. Come potrebbe quindi rilanciare l’intero settore? Inoltre, proprio quando la Lega chiede più autonomia, ispirandosi al modello Premier League, ci rendiamo conto che anche quello è superato a causa dell’eccessivo indebitamento. Molte squadre inglesi sono in grave difficoltà finanziaria, tanto da essere costrette a vendere i loro migliori giocatori entro scadenze prefissate, come il caso di Douglas Luiz“.