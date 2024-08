Calciomercato Juve | Voce tremenda sul futuro di Vlahovic

Quale futuro per Dusan Vlahovic? Da qualche ora sta circolando una voce importante che potrebbe cambiare il mercato

Non è difficile capire che quando si parla di calciomercato della Juventus, le notizie non manchino praticamente mai. In questo periodo non si sta facendo altro che parlare di quello che potrebbe succedere sul fronte – ad esempio – legato al futuro di Federico Chiesa per quel che riguarda le uscite e di Koopmeiners, per ciò che concerne le entrate. Di fatto, però, c’è anche chi mette in ballo ciò che potrebbe succedere in casa Juventus relativamente ad un altro big della rosa bianconera: Dusan Vlahovic.

Juve, occhi aperti: dopo Chiesa… Vlahovic!

In effetti, molto spesso – in passato – si è parlato di ciò che sarebbe potuto succedere rispetto alla possibilità di veder partire Vlahovic lontano da Torino. Discorsi che sono stati aperti in special modo quando le cose non andavano ed i gol non arrivavano. Oggi il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione circa la situazione del bomber bianconero. Avanzando delle ipotesi abbastanza preoccupanti.

Vlahovic è forte, fortissimo. Ha mostrato attaccamento alla maglia e doti importanti. Ma al netto di tutto questo, c’è un contratto che scade nel 2026. E che rischia di mettere la Juve in grande difficoltà in vista del prossimo anno della prossima stagione. Secondo il CorSport sussiste l’ipotesi che si possa arrivare ad una situazione simile a quella in cui si è trovato Chiesa. Al momento il suo rinnovo non è una priorità ma nei prossimi mesi ci si dovrà sedere per parlarne. Pena, cessione immediata la prossima estate. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione al massimo: Giuntoli starebbe cucinando qualcosa di molto importante sul fronte legato al mercato <<<