Un big della Serie A sul mercato: la Juventus potrebbe approfittarne

TORINO – Continuano ad arrivare voci dalle parti della Continassa sul possibile colpo in extremis della Juventus. I bianconeri non hanno ancora portato a termine nessuna operazione fino ad ora, concentrandosi più sul campo. Pochi giorni fa, infatti, è arrivata la vittoria nella finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli, che ha regalato il primo trofeo stagionale alla squadra di Andrea Pirlo. Ieri, invece, la Juve ha conquistato un altro importantissimo risultato, battendo per 2-0 in casa il Bologna e avvicinandosi nuovamente alla vetta della classifica occupata dal Milan. Il primo posto, ora, dista solamente 7 punti.

Tuttavia, la rosa sta facendo i conti ancora con diversi problemi, specialmente per quanto riguarda il fronte offensivo. Al momento, in attacco gli unici disponibili sono Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, che sono costretti agli straordinari in queste ultime partite. Infatti, Paulo Dybala è ai box per un infortunio al ginocchio rimediato nella sfida di campionato contro il Sassuolo. Diversi profili sono stati valutati dalla società per rinforzare il reparto avanzato, ma al momento per nessuno è stato affondato il colpo. Negli ultimi giorni il nome più in voga sembrava quello di Gianluca Scamacca, ma in queste ore potrebbe aprirsi un’altra possibilità. Infatti, un big della Serie A è finito sul mercato e la Juve potrebbe approfittarne.

Stiamo parlando di Edin Dzeko, centravanti bosniaco della Roma. Il rapporto tra il giocatore e il club giallorosso è ormai ai ferri corti e la società capitolina vorrebbe sbarazzarsi di lui entro questo mercato, soprattutto per risparmiare sull'ingaggio. Già in estate il numero 9 era stato ad un passo dalla Vecchia Signora e adesso potrebbe di nuovo tornare in auge il suo passaggio a Torino. Tuttavia, lo stipendio è molto alto (circa 7,5 milioni di euro) e il club dovrà valutare se avviare o meno l'operazione.