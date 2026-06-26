Il difensore centrale Tarek Muharemovic sta cercando in tutti i modi di scoprire quello che potrebbe essere il suo futuro. Nel corso delle ultime due stagioni una crescita vertiginosa e sotto tutti i punti di vista che lo ha portato ad essere uno dei migliori difensori di tutta la Serie A. Quando riesci ad arrivare ad uno status di questo tipo, diventa anche più semplice sognare in grande e di conseguenza vedersi attorno diverse piazze di un certo spessore pronte a tutto pur di arrivare alle tue giocate. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli di un possibile ritorno in bianconero. La Juventus vuole puntare su un suo talento e il bosniaco Muharemovic è pronto per tornare in quel di Torino.

L'affare con la Juventus prende quota

Juventus

Tarek Muharemovic piace (e non poco) a tutta la dirigenza bianconera. Luciano Spalletti sembrerebbe contento di poterlo riavere a disposizione e pronto per fare la differenza. Potrebbe essere solo una questione di tempo prima che si chiuda definitivamente un affare che già nel dettaglio pare essere tra i più importanti di tutto il panorama calcistico italiano, almeno in questo inizio di mercato. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli e il costo di questo affare che si avvicina rapidamente alla conclusione.

Carnevali a Torino porta Muharemovic

Il direttore è sicuro delle qualità del calciatore e proprio per questo motivo sta accelerando per il suo ritorno in quel di Torino. Non dimentichiamo che la Juventusdel calciatore e di conseguenza è solo una questione di tempo prima che si possa giungere alla conclusione dell'affare.per cui si può arrivare alla conclusione definitiva di questa importantissima operazione.