La Juventus continua a lavorare sul mercato per trovare un’alternativa ad Andrea Cambiaso sulla corsia di sinistra. Nelle ultime ore è emerso il nome di Nicolas Tagliafico, terzino argentino classe 1992 del Lione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore potrebbe diventare un obiettivo concreto per i bianconeri nelle ultime ore della sessione estiva. L’operazione, però, dipenderebbe da una cessione.

Il futuro di Cabal può sbloccare Tagliafico

La Juventus sarebbe pronta a valutare un affondo per Tagliafico a condizione che Juan Cabal lasci Torino. Il difensore colombiano classe 2001 sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta.

Un eventuale trasferimento a Bergamo libererebbe infatti spazio nella rosa bianconera e aprirebbe le porte a un nuovo innesto sulla fascia sinistra.

Juventus, possibile prestito per Tagliafico

Tagliafico è in scadenza di contratto con il Lione nel giugno 2027 e avrebbe una valutazione di mercato attorno ai 4 milioni di euro. La Juventus, però, potrebbe provare a impostare l’operazione sulla base di un prestito.

Prima, tuttavia, sarà necessario capire quale sarà il futuro di Cabal. Il possibile addio del colombiano resta il passaggio decisivo per permettere alla Juventus di intervenire nuovamente sul mercato e rinforzare la fascia sinistra.